Возобновлены работы по тушению пожара у села Цедани

31.08.2018 11:19 С утра возобновлены работы по тушению пожара у села Цедани Хашурского муниципалитета с применением вертолета. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, сегодня планируется добавить две пожарные машины, в сумме на месте будут работать 17 машин.



«Осуществлена ротация машин, но на месте по-прежнему остаются 220 пожарных. Опасности распространения пламени больше нет. Надеемся, что сегодня огонь будет локализован. В процессе тушения довольно эффективно поработали новые лесные машины, которые передвигаются по сложному рельефу и снабжают водой живую силу», - сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По их же данным, на месте находится группа из 30 человек, в составе которой представители местных властей и департамента особых поручений Министерства ВД.















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