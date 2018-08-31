Грузия лидирует среди стран Европы по количеству случаев кори

31.08.2018 11:44 Грузия занимает второе место среди тех семи стран Европы, где за последние шесть месяцев было зафиксировано более тысячи случаев заболевания корью. Таковы результаты Всемирной организации здравоохранения, опубликованные на официальном сайте ВОЗ.



По информации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, с августа 2017 года вспышка эпидемии сначала наблюдалась в регионе Гурия, а затем в Аджарии. В 2018 году заболевания фиксировались уже по всей Грузии.



На прошлой неделе грузинские специалисты заявили, что примерно 500 тысяч граждан Грузии могут заразиться корью. По их словам, более 10% населения страны в возрасте от 20 до 40 лет не имеют иммунитета против заболевания.



По данным ВОЗ, в этом году в семи странах европейского региона (Греции, Грузии, Италии, Российской Федерации, Сербии, Украине и Франции) было зафиксировано более 1000 случаев инфекции у детей и взрослых.

Больше всего пострадала Украина, где число заболевших превысило 23 тысяч человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных лиц в масштабах всего европейского региона. Во всех вышеперечисленных странах были зарегистрированы случаи смерти, связанные с этой болезнью. Самое большое число умерших (14 человек) зарегистрировано в Сербии.



В ВОЗ эти данные называют рекордными и отмечают, что за первые шесть месяцев 2018 года в европейском регионе вирусом кори были инфицированы более 41 тысяч детей и взрослых.



Общее число инфицированных за этот период значительно превышает представленные суммарные показатели за 12 месяцев каждого предыдущего года в нынешнем десятилетии. В период с 2010 по 2017 годы самый высокий суммарный годовой показатель числа случаев кори был зарегистрирован в 2017 году – более 23, 9 тысячи, а самый низкий в 2016 году — более 5,2 случаев. Согласно ежемесячным отчетам, сделанным по странам в этом году от кори, уже умерли по крайней мере 37 человек.



«Мы призываем все страны незамедлительно приступить к осуществлению широкомасштабных мер с учетом специфики местной ситуации, направленных на то, чтобы положить конец дальнейшему распространению этой болезни. Хорошее здоровье всех людей начинается с иммунизации. До тех пор, пока не будет достигнута элиминация кори, мы не сможем выполнить обязательства, принятые нами в рамках Целей в области устойчивого развития”, — заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб.



В Центре по контролю заболеваний Грузии призывают всех жителей страны сделать прививку от кори, которая является бесплатной. Именно таким образом можно остановить распространение данного заболевания, уверены специалисты.



Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.















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