Опубликован список медикаментов, на которые будут распространяться скидки по госпрограмме

31.08.2018 13:03 Программа обеспечения медикаментами по лечению хронических заболеваний расширяется. С 3 сентября цены на препараты значительно снижаются для пенсионеров по возрасту и лиц с ограниченными возможностями.



Как поясняют в Министерстве здравоохранения Грузии, данных групп коснется скидка на 50% и более от рыночной стоимости самых распространенных медикаментов по лечению хронических заболеваний.



Скидка распространяется на следующие препараты: заболевания сердечно-сосудистой системы - Эналаприл 10 мг; Энап 20 мг; Лозап 100 мг; Эгилок 100 мг; Кордарон 200 мг; Варфарин-Никомед 2,5 мг; Дигоксин-Гриндекс 0,25 мг; Верошпирон 25 мг; Аторис 20 мг; Зилт 75 мг; Моносан 40 мг; Фуросемид 40 мг; Амлодипин 5 мг. Диабет 2 типа (неинсулинозависимый) - Диабетон MR 60 мг; Амарил 2 мг; Сиофор 1000 мг. Заболевания щитовидной железы - Тирозол 5 мг; L – Тироксин 50 мг. Хронические заболевания легких – Бретарис Дженуейр 322 мг 60 доз; Пульмикорт 2 мл; Медрол 16 мг; Сальбутамол 200 доз; Сальбутамол Интел аэроз. 200 доз; Середит Дискус 50/250 мкг инг. 60 доз, Сульфат Альбутерола 0.5% 2.5 мг/0.5 мл.



Для приобретения медикаментов со скидкой бенефициар должен пройти следующие процедуры: обратиться к семейному/сельскому врачу либо врачу-специалисту для получения формы N100 и рецепта; пройти регистрацию в программе в любом филиале Агентства социального обслуживания, представив данную документацию и удостоверение личности.



«Гражданин может приобрести медикаменты по скидке в соответствующем филиале сети аптек PSP, предъявив рецепт и удостоверение личности. Бенефициар может за один раз приобрести медикаменты максимум на три месяца. Все препараты преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения», - сообщают в Минздраве.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

