Миланская полиция подтверждает, что за кражу из квартиры родитилей главы МВД Италии задержаны граждане Грузии

31.08.2018 16:11 Полиция Милана предоставила информационному агентству «IPN» некоторые материалы по делу граждан Грузии, обвиняемых в краже из квартиры родителей министра ВД Италии Маттео Сальвини.



Как сообщила миланская полиция, задержаны следующие граждане Грузии: Г.Г. 26-и лет, Б.Б. 34-х лет, А.К. 33-х лет, Д.Г. 27-и лет и Э.С. 29-и лет.



По ее же информации, суд Милана уже определил всем задержанным предварительное заключение.

В полиции Милана также отмечают, что кроме кражи из квартиры родителей министра ВД, задержанные граждане Грузии подозреваются в ограблении еще нескольких квартир.



Как отмечается в материалах дела, «с 1 по 15 августа группа задержанных обокрала несколько квартир в миланском районе «Банде Нере». Кроме того, в документе говорится, что «задержанные клеили на замки специальную прозрачную пленку, и через несколько дней возвращались: если пленка оставалась неповрежденной, это указывало на то, что на данный момент в доме никто не живет и ограбить его было безопаснее».



«В результате обыска жилья задержанных изъяты деньги, драгоценности, различные вещи, в том числе, десятки часов, различная бижутерия и другое краденное.



Часть вызванных в полицию Милана пострадавших опознала свои вещи, изъятые из жилья задержанных. Один из пострадавших же опознал одного задержанного, которого заметил на территории у своего дома до кражи», - говорится в материалах.



Кроме того, по информации полиции, данные граждане Грузии планировали покинуть Милан, «так как у всех пятерых с собой был багаж».



Примечательно, что полиция Милана предоставила «IPN» и фотоматериалы, связанные с обстоятельствами дела.















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