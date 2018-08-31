Пожар у села Цедани в Хашури ликвидирован

31.08.2018 19:51 Пожар у села Цедани в Хашури ликвидирован, — об этом заявил и.о. главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили.



«Это был первый пожар в истории лесных пожаров, который ликвидировали так быстро. В основном это было обусловлено двумя факторами, первое – совместная, очень эффективная работа новой техники и спасателей, пожарные работали действительно отлично и спасибо им за это. Второе очень эффективная координация всех государственных ведомств. Очень активно участвовали МВД, техника самоуправления и служба губернатора, также велика роль лесников», — заявил Хуцишвили.



По его словам, несмотря на ликвидацию пожара, в целях мониторинга на месте останутся группы, однако вероятности осложнения положения уже нет.















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