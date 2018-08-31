Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисский международный аэропорт принял крупнейший в мире грузовой самолет


31.08.2018   20:53
Тбилисский международный аэропорт принял крупнейший грузовой самолет в мире An-225 Mriya.

Стратегическое транспортное средство принадлежит украинской авиакомпании Antonov Airlines. Его вес (без груза) составляет 285 тысяч килограммов, длина — 84 метра, а высота — 18,2 метра.

Mriya – единственный авиаперевозчик типа An-220, который выполнил первый полет в 1988 году.

Mriya установил несколько рекордов, в том числе ему принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности — 253.8 тонн.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бахтадзе: Мы можем увеличить торговый оборот между Грузией и Азербайджаном на 50-60% за два года
За последние три недели остановились 25 завода по производству цемента
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми похищен сын известного грузинского футболиста
Микроавтобусам запретили приближаться к абхазскому посту на Ингурском мосту
Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Георгий Маргвелашвили не будет участвовать в президентских выборах
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан
Роберт Кочарян отождествляет себя с государством – глава ССС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна