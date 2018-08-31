Тбилисский международный аэропорт принял крупнейший в мире грузовой самолет

31.08.2018 20:53 Тбилисский международный аэропорт принял крупнейший грузовой самолет в мире An-225 Mriya.



Стратегическое транспортное средство принадлежит украинской авиакомпании Antonov Airlines. Его вес (без груза) составляет 285 тысяч килограммов, длина — 84 метра, а высота — 18,2 метра.



Mriya – единственный авиаперевозчик типа An-220, который выполнил первый полет в 1988 году.



Mriya установил несколько рекордов, в том числе ему принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности — 253.8 тонн.















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