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Тбилисская мэрия выделила автобусы для желающих присутствовать на концерте THE CHEMICAL BROTHERES в Рустави


01.09.2018   11:49
1 сентября на Руставском международном автодроме запланирован концерт THE CHEMICAL BROTHERES.

По информации мэрии Тбилиси, в целях обеспечения транспортного обслуживания тех, кто отправится на этот концерт из столицы, мэрия муниципалитета города Тбилиси выделила 10 автобусов большой вместительности. Они будут обслуживать пассажиров до завершения концерта.

Автобусы начнут отъезжать с площади Первой республики с 16:00.






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