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По обвинению в попытке убийства в Италии задержан гражданин Грузии
02.09.2018 13:07
В итальянском городе Аветрана по обвинению в попытке убийства задержан 40-летний гражданин Грузии. Как сообщают местные медиа, задержанный приехал в Аветрана из Франции, где проживал последние несколько месяцев.
Полицейские получили сообщение, что в одном из жилых домов произошла драка. Как выяснили правоохранители, в квартиру, которую снимал гражданин Грузии, пришел ее хозяин вместе с другом. Они требовали заплатить за квартиру. Спор перерос в драку, в результате которой гражданин Грузии ранил друга хозяина ножом в область шеи. Жизни раненного опасность не угрожает.
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