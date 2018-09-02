По обвинению в попытке убийства в Италии задержан гражданин Грузии

02.09.2018 13:07 В итальянском городе Аветрана по обвинению в попытке убийства задержан 40-летний гражданин Грузии. Как сообщают местные медиа, задержанный приехал в Аветрана из Франции, где проживал последние несколько месяцев.



Полицейские получили сообщение, что в одном из жилых домов произошла драка. Как выяснили правоохранители, в квартиру, которую снимал гражданин Грузии, пришел ее хозяин вместе с другом. Они требовали заплатить за квартиру. Спор перерос в драку, в результате которой гражданин Грузии ранил друга хозяина ножом в область шеи. Жизни раненного опасность не угрожает.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

