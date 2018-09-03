В Рустави сгорел инкубатор с тысячами цыплят

03.09.2018 11:52 Масштабный пожар произошел в городе Рустави (регион Квемо-Картли) в ночь на понедельник — огонь полностью уничтожил инкубатор для выведения цыплят. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.



По информации ведомства, в общей сложности сгорела территория площадью 600 квадратных метров, а также 3 тысячи цыплят.



«Существовала опасность распространения огня на жилые дома и хозяйственные постройки, однако пожарным-спасателям удалось своевременно локализовать возгорание», — сообщили в Службе по управлению ЧС.



В течение нескольких часов на месте работала пожарно-спасательная служба Рустави. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.















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