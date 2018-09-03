С 1 октября обязательная техинспекция коснется всех автомобилей с двигателем 3,000 куб/см

03.09.2018 13:40 С 1 октября 2018 года в Грузии заработает третья фаза периодической технической инспекции автотранспортных средств. Инспектирование будет обязательным для всех автомашин с объем двигателя 3,000 кубических сантиметров или больше.



Автомашина проверяется по следующим параметрам: выхлопы, тормозная система, рулевой механизм, ходовая часть, покрышки, видимость, фары, светоотражатели, и электрооборудования. Технический осмотр можно пройти в центрах инспектирования, размещенных по всей Грузии.



Автотранспортные средства будут подлежать периодическому техническому инспектированию по их категории и дате регистрации (месяцу и числу). По прошествию этого срока к ним будут применяться штрафные санкции.



С целью информационного содействия процессу периодического технического инспектирования в Агентстве сухопутного транспорта создана горячая линия (1484), которая работает каждый рабочий день с 10:00 до 18:00 часов. Кол-центр будет работать 29-30 сентября (суббота-воскресенье) с 10:00 до 18:00 часов.





















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