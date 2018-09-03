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На территории ВУЗов и медицинских учреждений могут разрешить употребление табака


03.09.2018   18:12
На территориях высших учебных заведений, профессиональных, медицинских и фармацевтических учреждений могут снять ограничение на употребление табака.

Соответствующие поправки, инициаторами которых является парламентский комитет здравоохранения, входят в закон «О табачном контроле».

В объяснительной записке законопроекта говорится, что курение табака на данных территориях будет возможным в специально отведенных руководством учреждения местах, однако их количество на территории учреждения не должно превышать трех, а площадь каждого места – 20 квадратных метров.

Инициирование данного законопроекта планируется на завтрашнем заседании бюро. Ограничения на употребление табака в Грузии вступили с первого мая этого года.






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