Члена «Национального единства Грузии» Георгия Челидзе отправили в предварительное заключение

03.09.2018 19:06 Тбилисский городской суд отправил члена движения «Национальное единство Грузии» Георгия Челидзе в предварительное заключение.



Судья удовлетворил ходатайство прокуратуры. Сторона защиты требовала для обвиняемого залог в размере 1000 лари.



Досудебное заседание по делу Челидзе назначено в 13:00 17 сентября.



Члену «Национального единства Грузии» Георгию Челидзе официально предъявили обвинения вчера.



По информации ведомства, 31 августа полиция начала уголовное дело из-за видео, опубликованного на фейсбук-странице «Национального единства Грузии». В ролике под названием «Выходной фашиста» рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автомата. При обыске дома обвиняемого сотрудники обнаружили огнестрельное оружие различного типа и 28 патронов, которое направлено на соответствующую экспертизу.



Следствие ведется по статье 236 УК Грузии, которая предполагает противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия.















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