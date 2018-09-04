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На грузино-азербайджанской границе погиб пограничник
04.09.2018 16:38
В результате столкновения грузовой машины на границе Грузии и Азербайджана погиб азербайджанский военный.
Как заявили Первому каналу очевидцы, водитель остановленного на контрольно-пропускном пункте азербайджанской таможни грузовика забыл зафиксировать транспортное средство на ручной тормоз.
Автомобиль покатился и задавил азербайджанского военнослужащего. Сам же водитель, который направлялся из Азербайджана в Грузию, во время инцидента машине не находился.
По словам очевидцев, он перешел к азербайджанским пограничникам чтобы передать документы.
Водителем грузового автомобиля является гражданин Грузии 1993 года рождения.
По информации журналиста Первого канала, передвижение на грузино-азербайджанской границе в данный момент осуществляется беспрепятственно. Вместе с тем, распространяется информация о нескольких пострадавших в результате инцидента.
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