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Возгорание автомобиля спровоцировало лесной пожар
04.09.2018 20:26
В центральной Грузии пожарные борются с лесным пожаром, возникшем из-за возгорания машины. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Легковой автомобиль загорелся на дороге у села на дороге Свенети Горийского района (регион Шида Картли). Что послужило причиной возгорания транспортного средства, не известно.
Огонь быстро перекинулся на сухую траву по обочинам дороги, а затем и на лес. В настоящее время пожарные стараются пресечь распространение огня на большую территорию.
В результате случившегося никто не пострадал.
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