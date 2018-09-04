Возгорание автомобиля спровоцировало лесной пожар

04.09.2018 20:26 В центральной Грузии пожарные борются с лесным пожаром, возникшем из-за возгорания машины. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Легковой автомобиль загорелся на дороге у села на дороге Свенети Горийского района (регион Шида Картли). Что послужило причиной возгорания транспортного средства, не известно.



Огонь быстро перекинулся на сухую траву по обочинам дороги, а затем и на лес. В настоящее время пожарные стараются пресечь распространение огня на большую территорию.



В результате случившегося никто не пострадал.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

