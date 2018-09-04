СГБ проверяет госпрограмму лечения гепатита С

04.09.2018 20:31 Антикоррупционное агентство Службы госбезопасности Грузии начало проверку процесса распределения медикаментов, предназначенных для лечения гепатита С в рамках госпрограммы. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе ведомства.



По информации СМИ, дело касается неизрасходованных и просроченных медикаментов, закупленных Минздравом Грузии в рамках госпрограммы, а также предположительной коррупции.



Правительство Грузии осуществляет программу бесплатного лечения гепатита С с 2016 года. Для этого оформлено 10-летнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая поставляет стране препарат «Совальди». Именно им обеспечивают бенефициаров программы.



По словам главы Минздрава Грузии Давид Сергеенко, с самого начала госпрограмма строго контролировалась. Нынешняя проверка направлена на превенцию преступления, утверждает министр.



«Следствие не означает того, что кто-то увидел преступление и теперь должен подтвердить его доказательствами. Следствие в данном случае является превенцией преступления. В течение шести лет я не помню такого, чтобы не было контроля. Контроль постоянно есть, в том числе со стороны Антикоррупционной службы», — заявил Сергеенко, подчеркнув, что не видит проблемы в начатом следствии.



Глава Минздрава также сообщил, что из-за небольшого количества бенефициаров у определенного количества медикаментов действительно истек срок годности. По его словам, просроченные препараты списали и не предоставляли их пациентам.



«Мы должны были лечить минимум 3,5 тысячи пациентов в месяц, чтобы наступила запланированная элиминация. Сто тысяч человек, которых мы должны были лечить, сочли, что они не больны. В целом, целевыми были 3,5 тысячи пациентов, но у нас — одна тысяча. Это вызвало опасность по целому ряду направлений», — отметил Сергеенко.



По его словам, за время действия программы Минздрав дважды сталкивался с проблемой неиспользованных медикаментов — два года назад и в середине апреля текущего года. По его словам, «лишние» препараты по принципу донации передали другим странам.



«Но от этого государство не пострадало, поскольку это донация. Эти медикаменты нам дарят… Перед началом этого проекта единственным риском было то, чтобы не произошел нелегальный вывоз медикаментов. К счастью, в течение трех с половиной лет ни одного такого случая не было зафиксировано. Вместе с тем, это не означает, что контролирующий орган не должен обращать внимание», — подчеркнул министр.



Грузия разработала долгосрочную стратегию борьбы с гепатитом С на 2016-2020 годы с довольно амбициозной целью – провести обследование и лечение всех инфицированных лиц и избавить страну от данного заболевания к 2020 году.



Для этого правительство Грузии сделало анализ на наличие гепатита С бесплатным для всех жителей страны. Более того, при необходимости граждане совершенно бесплатно могут пройти дорогостоящее лечение.



В госпрограмму по лечению гепатита С включены около 45 тысяч пациентов, а 40 тысяч уже завершили прием лекарств. По данным Минздрава, в Грузии остается около ста тысяч человек, которые не знают, что больны гепатитом С. Именно поэтому важно продолжить как обследование населения, так и информационные кампании, уверены в Минздраве.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

