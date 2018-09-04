Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Основные причины смертности в Грузии


04.09.2018   21:33
В течение 2017 года в Грузии скончались 47 822 человека, 24 423 мужчины и 23 399 женщины. В минувшем году количество скончавшихся было всего лишь на 5 471 меньше, чем количество родившихся.

По данным Грузстат, главнейшей причиной смертности в стране являются сердечнососудистые заболевания, на втором месте разные виды опухоли. По данным за 2017 год ведущими причинами смерти в Грузии являются:

- Болезни системы кровообращения- 19 857 человек;
- Опухоли- 6 545;
- Болезни дыхательной системы – 2 355 человек;
- Травмы, отравления, и некоторые другие результаты внешнего воздействия- 1 702 человека;
- Заболевания пищеварительной системы – 1 358 человек;
- Заболевания, вызванные нарушением эндокринной системы, питания, и обмена веществ - 1 002 человека.
- Заболевания мочевыводящей системы - 796 человек;
- Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания - 636 человек
- Заболевания нервной системы - 617 человек;
- Заболевания кровеобразующих органов - 563 человека;
- Некоторые положения, развитые в перинатальном периоде - 359 человек;
- Врожденные аномалии - 148 человек;
- Психические и поведенческие расстройства - 111 человек;
- Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани - 62 человека;
- Заболевания кожи и подкожной ткани - 53 человека;
- Беременность и роды - 14 человек;
- Глазные болезни - 6 человек;
- Ушные заболевания - 5 человек;
- Другие болезни, которых нет в этом списке - 11 639 человек.

Высокой долей сердечнососудистых заболеваний в смертности Грузия относится к ряду стран с верхним средним доходом классификации Всемирной организации здравоохранения. В этой группе стран ведущей тройкой смертности являются сердечнососудистые заболевания, опухоли, и болезни дыхательных путей. В то же время в группе стран с верхними средними доходами основная часть скончавшихся приходится на пожилых людей.

Читайте о статистике смертности более пространно: месяцы, когда выше всего вероятность смертности.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%
Грузия и Япония хотят торговать без таможенных пошлин
В январе-августе в Грузии побывали до 6 миллионов международных визитеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Минтранс Армении продолжает переговоры с Грузией по транзиту зерновых и пояснил ситуацию со скидкой
С экс-президента Армении Кочаряна взяли подписку о невыезде
Алиев освободил от должности главу "Азерэнержи" по итогам проверки после крупной энергоаварии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна