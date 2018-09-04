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Основные причины смертности в Грузии
04.09.2018 21:33
В течение 2017 года в Грузии скончались 47 822 человека, 24 423 мужчины и 23 399 женщины. В минувшем году количество скончавшихся было всего лишь на 5 471 меньше, чем количество родившихся.
По данным Грузстат, главнейшей причиной смертности в стране являются сердечнососудистые заболевания, на втором месте разные виды опухоли. По данным за 2017 год ведущими причинами смерти в Грузии являются:
- Болезни системы кровообращения- 19 857 человек;
- Опухоли- 6 545;
- Болезни дыхательной системы – 2 355 человек;
- Травмы, отравления, и некоторые другие результаты внешнего воздействия- 1 702 человека;
- Заболевания пищеварительной системы – 1 358 человек;
- Заболевания, вызванные нарушением эндокринной системы, питания, и обмена веществ - 1 002 человека.
- Заболевания мочевыводящей системы - 796 человек;
- Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания - 636 человек
- Заболевания нервной системы - 617 человек;
- Заболевания кровеобразующих органов - 563 человека;
- Некоторые положения, развитые в перинатальном периоде - 359 человек;
- Врожденные аномалии - 148 человек;
- Психические и поведенческие расстройства - 111 человек;
- Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани - 62 человека;
- Заболевания кожи и подкожной ткани - 53 человека;
- Беременность и роды - 14 человек;
- Глазные болезни - 6 человек;
- Ушные заболевания - 5 человек;
- Другие болезни, которых нет в этом списке - 11 639 человек.
Высокой долей сердечнососудистых заболеваний в смертности Грузия относится к ряду стран с верхним средним доходом классификации Всемирной организации здравоохранения. В этой группе стран ведущей тройкой смертности являются сердечнососудистые заболевания, опухоли, и болезни дыхательных путей. В то же время в группе стран с верхними средними доходами основная часть скончавшихся приходится на пожилых людей.
Читайте о статистике смертности более пространно: месяцы, когда выше всего вероятность смертности.
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