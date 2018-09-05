Трое граждан Грузии задержаны по подозрению в ограблении 11 домов в Испании

05.09.2018 12:11 Трое граждан Грузии задержаны по подозрению в ограблении 11 домов в городе Бильбао и его пригороде.



По информации следствия, арестованным мужчинам — 39, 46 и 47 лет. Они грабили квартиры в первой половине августа.



По словам правоохранителей, подозреваемые оставляли в дверях квартир пластмассовые маркеры, чтобы узнать, были ли дома владельцы.



Во время задержания полиция изъяла у них отмычки. В тот же день правоохранители задержали двух итальянок. 18-летняя и 19-летняя женщины пытались вскрыть дверь одной из квартир.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

