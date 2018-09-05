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Трое граждан Грузии задержаны по подозрению в ограблении 11 домов в Испании


05.09.2018   12:11
Трое граждан Грузии задержаны по подозрению в ограблении 11 домов в городе Бильбао и его пригороде.

По информации следствия, арестованным мужчинам — 39, 46 и 47 лет. Они грабили квартиры в первой половине августа.

По словам правоохранителей, подозреваемые оставляли в дверях квартир пластмассовые маркеры, чтобы узнать, были ли дома владельцы.

Во время задержания полиция изъяла у них отмычки. В тот же день правоохранители задержали двух итальянок. 18-летняя и 19-летняя женщины пытались вскрыть дверь одной из квартир.






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