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В связи с произошедшим в Поти взрывом МВД начало расследование по двум статьям
05.09.2018 12:20
В связи с произошедшим в Поти взрывом Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по двум статьям. По данным МВД, уголовное дело возбуждено по 236-й и 124-й статьям УК Грузии.
Статья 236 подразумевает противозаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, а статья 124 – причинение вреда здоровью по неосторожности.
На месте происшествия криминалисты завершили работу некоторое время назад.
В Поти на рассвете у 4 челвоек взорвалось, предположительно, взрывное устройство. В результате происшествия погиб 1 человек и трое пострадали. Речь идет о 33-летнем, 16-летнем, 29-летнем и 41-летнем мужчинах, из которых последний скончался.
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