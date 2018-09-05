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Тбилисская Fabrika победила на Global Architecture & Design Awards


05.09.2018   12:51
Тбилисский мультифункциональный культурный центр Fabrika стал лауреатом престижной награды Global Architecture & Design Awards.

Тбилисский арт-центр стал призером второго места в категории «Урбанистический дизайн (Здание)» (Urban Design (Built). Конкурентами Fabrika в данной номинации были 747 зданий со всего мира.
Fabrika, расположившаяся в бывшей советской швейной фабрике площадью 8 тысяч кв. метров, превратилась в современный арт-центр 1 октября 2016 года. Авторами идеи стали архитекторы компании Multiverse Architecture — Дэви Китуашвили и Гогита Сакварелидзе.

Примечательно, что грузинские архитекторы решили кардинально не менять дух советской эпохи, оставив характерную атмосферу прошлого, но оснастили здание современным оборудованием и придали ему уникальный стиль.

Сегодня в центре функционируют рестораны, кафе-бары, хостел, художественные студии, галереи, коворкинг-зоны. Тут проводятся семинары, выставки, презентации и многие другие культурные мероприятия.

Тбилисская Fabrika считается не просто идеальной локацией для деятелей культурной и креативной индустрии Грузии, но и площадкой для обмена опытом, поддержки и развития грузинских артистов современного искусства.

«Фабрика стала уникальным опытом для Тбилиси в концептуальной, архитектурной, городской и социальных перспективах. Это первая попытка создать подобную разработку локально, что сразу же повлияло на трансформацию здания в популярный для артистов и хипстеров район», — говорится на официальном сайте награды.

Награды Global Architecture & Design Awards в области архитектурны и дизайна выдаются с 2014 года. Инициаторами премии является организация Rethinking The Future.

Новости-Грузия





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