В течение 11 месяцев за шум выписаны штрафы на 77 700 лари

05.09.2018 14:10 За нарушение "Закона о шуме" в госбюджет поступило около 77 700 лари в виде штрафов. По тем же данным, санкции за правонарушение, связанные с шумом, были возложены на 133 физических и 98 юридических лиц.



Статистические данные информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел включают период с 15 августа 2017 года по 31 июля 2018 года, поскольку реагирование на правонарушения, связанные с шумом, с 1 июля 2018 года является компетенцией муниципалитета мэрии.



Напомним, регуляции по "Закону о шуме" вступили в силу с 15 августа 2017 года, согласно которым установлены ограничения с 23 часов до 8 часов утра. В этот период в барах и ресторанах допустим шум только до 40 децибел, а днем шум не должен превышать 38 децибелов.



При превышении допустимых норм шума наступает административная ответственность. На первый случай дается предупреждение, на повтор в течение одного года выписывается штраф 150 лари, в случае юридического лица – 500 лари.















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