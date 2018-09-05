Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На площади Свободы в Тбилиси запретят парковку


05.09.2018   16:05
Паровка перед зданием сакребуло (горсовета) Тбилиси на площади Свободы в центре столицы будет упразднена. Об этом сегодня сообщает сакребуло, которое уже обратилось с соответствующей инициативой к столичной мэрии.

«Уверен, что тбилисцы поприветствуют такое решение», — сказал председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе.

Парковочные места перед зданием сакребуло использовались для автотранспортных средств депутатов и сотрудников законодательного органа. Этот факт, отметил Ткемаладзе, мешал движению транспорта на площади Свободы. Кроме того, автостоянка портила эстетический вид исторического здания сакребуло и всей площади Свободы.

Согласно транспортной политики мэрии Тбилиси, с 1 января 2019 года начнется осуществление пилотного проекта, который предусматривает введение почасовой оплаты за парковку в центральных районах города. В мэрии заявляют, что политика эффективного регулирования парковки будет направлена на развитие транспортной системы






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз
«КазТрансГаз» надеется на мировое соглашение с Грузией по поводу газораспределительных активов в Тбилиси
Увеличился экспорт автомобилей из Грузии в Азербайджан
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Финансируемый из Кремля медиафорум в Тбилиси вызвал протест
Британия будет выступать за расширение европейских санкций против РФ
Председатель партии REAL требует проведения досрочных парламентских выборов в Азербайджане
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна