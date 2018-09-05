На площади Свободы в Тбилиси запретят парковку

05.09.2018 16:05 Паровка перед зданием сакребуло (горсовета) Тбилиси на площади Свободы в центре столицы будет упразднена. Об этом сегодня сообщает сакребуло, которое уже обратилось с соответствующей инициативой к столичной мэрии.



«Уверен, что тбилисцы поприветствуют такое решение», — сказал председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе.



Парковочные места перед зданием сакребуло использовались для автотранспортных средств депутатов и сотрудников законодательного органа. Этот факт, отметил Ткемаладзе, мешал движению транспорта на площади Свободы. Кроме того, автостоянка портила эстетический вид исторического здания сакребуло и всей площади Свободы.



Согласно транспортной политики мэрии Тбилиси, с 1 января 2019 года начнется осуществление пилотного проекта, который предусматривает введение почасовой оплаты за парковку в центральных районах города. В мэрии заявляют, что политика эффективного регулирования парковки будет направлена на развитие транспортной системы















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