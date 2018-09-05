|
|
В Атенском ущелье на востоке Грузии горит лес
05.09.2018 19:22
Лес площадью около восьми гектаров сгорел в результате пожара в Атенском ущелье в регионе Шида Картли. Об этом сегодня сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар в лесу Атенского ущелья возник несколько часов назад. Сильное задымление заметили местные жители. Позже выяснилось, что в лесном массиве бушуют два очага огня.
С пламенем борются несколько пожарно-спасательных бригад и соответствующая техника. Из-за сложного рельефа к месту стягиваются дополнительные силы.
К борьбе с огнем подключат и специальные машины, приспособленные к лесной местности, которые Служба ЧС закупила недавно, а также семитонные водовозы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна