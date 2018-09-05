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В Атенском ущелье на востоке Грузии горит лес


05.09.2018   19:22
Лес площадью около восьми гектаров сгорел в результате пожара в Атенском ущелье в регионе Шида Картли. Об этом сегодня сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Пожар в лесу Атенского ущелья возник несколько часов назад. Сильное задымление заметили местные жители. Позже выяснилось, что в лесном массиве бушуют два очага огня.
С пламенем борются несколько пожарно-спасательных бригад и соответствующая техника. Из-за сложного рельефа к месту стягиваются дополнительные силы.

К борьбе с огнем подключат и специальные машины, приспособленные к лесной местности, которые Служба ЧС закупила недавно, а также семитонные водовозы.






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