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В направлявшемся из Грузии в Азербайджан автомобиле обнаружили контрабандные телефоны
05.09.2018 20:41
Направлявшийся из Грузии и управляемый гражданином Азербайджана автомобиль марки "BMW 320" был остановлен на таможенном посту "Гырмызы Керпю" и произведен осмотр транспортного средства. Об этом сообщает Report со ссылкой на Гостаможню Азербайджана.
Было отмечено, что до осмотра автомобиля водитель заявил, что при нем и в транспортном средстве нет каких-либо скрытых от таможенного контроля предметов. Однако, в результате проверки в обеих передних сиденьях в салоне автомобиля обнаружили 1 мобильный телефон марки "Samsung Galaxy J3 Pro", 4 телефона "Samsung Galaxy J6", 1 -"Samsung Galaxy J2 pro", 1 - "Samsung Galaxy prime pro", 6 головок от адаптера, 6 USB и 4 зарядных устройства.
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