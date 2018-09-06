В течение лета в реках, море и озерах Грузии утонул 51 человек

06.09.2018 15:55 В течение лета, в частности в период с первого июня по пятое сентября, в реках, море и озерах Грузии утонул 51 человек.



Об этом Первому каналу сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Большинство погибших – 27 человек, утонуло в реках, 10 – в море, 14 – в озерах. В этот же период спасателям удалось вызволить из рек, моря и озер 316 человек.















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