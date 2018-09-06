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В течение лета в реках, море и озерах Грузии утонул 51 человек
06.09.2018 15:55
В течение лета, в частности в период с первого июня по пятое сентября, в реках, море и озерах Грузии утонул 51 человек.
Об этом Первому каналу сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Большинство погибших – 27 человек, утонуло в реках, 10 – в море, 14 – в озерах. В этот же период спасателям удалось вызволить из рек, моря и озер 316 человек.
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