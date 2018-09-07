В Тбилиси из огнестрельного оружия ранен молодой мужчина

07.09.2018 10:53 На прилегающей к «Динамо-Арена» территории в Тбилиси из огнестрельного оружия ранен молодой мужчина.



Пострадавший доставлен в больницу. По имеющейся информации, он ранен в ногу.



Как сообщают в МВД, расследование в связи со случившимся начато по статьям 119 и 236 УК Грузии, что подразумевает умышленное причинение менее тяжелого вреда здоровью и противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия. По их же информации, для задержания преступника ведутся следственные действия.















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