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На Кипре задержали граждан Грузии
07.09.2018 11:49
Граждане Грузии, находящиеся в тюрьме Ларнаки на Кипре, третий день просят помощи. По неизвестной причине пограничники задержали их по приезду на курорт. Граждане Грузии, приехавшие туристами в Ларнаку, говорят о бесчеловечном отношении со стороны греческих правоохранителей.
В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о задержании граждан Грузии. В ведомстве заявили, что причина задержания им тоже не известна, поскольку грузин задержали по решению пограничника.
Когда граждане Грузии смогут вернуться на родину пока не известно.
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