На Кипре задержали граждан Грузии

07.09.2018 11:49 Граждане Грузии, находящиеся в тюрьме Ларнаки на Кипре, третий день просят помощи. По неизвестной причине пограничники задержали их по приезду на курорт. Граждане Грузии, приехавшие туристами в Ларнаку, говорят о бесчеловечном отношении со стороны греческих правоохранителей.



В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о задержании граждан Грузии. В ведомстве заявили, что причина задержания им тоже не известна, поскольку грузин задержали по решению пограничника.



Когда граждане Грузии смогут вернуться на родину пока не известно.

















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