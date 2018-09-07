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Спасатели вытащили из реки в Тбилиси тело женщины
07.09.2018 11:52
В Тбилиси река Мтквари вынесла на берег тело женщины в возрасте примерно 60 лет. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Тело на левой набережной Куры, возле рынка стройматериалов «Элиава», обнаружил прохожий. О факте он сообщил спасателям.
Прибывшие на место сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и полицейские подняли тело на поверхность и доставили в городскую прозектуру для экспертизы.
По предварительным данным, следов насилия на теле нет. Обстоятельства смерти женщины установит следствие. В МВД возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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