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В Грузии обнаружен монастырский комплекс, разрушенный монголами


07.09.2018   12:01
Руины средневекового монастырского комплекса обнаружили археологи у села Мсхалгори Лагодехского муниципалитета (Вост. Грузия). Об этом сообщает Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.

Специалисты датируют базилику IX-X вв. нашей эры. По предварительной оценке, на территории располагался большой монастырский комплекс, который был разрушен во время нашествия монголов. Вместе с тем, историки полагают, что даже после разрушения, монастырь продолжал функционировать.


На территории церкви также обнаружены следы древних поселений, захоронения, фрагменты серебряного креста и надпись на древнегрузинском языке – на письменности нусхури. Надпись рассказывает об основателе монастыря. По словам специалистов, автором ее предположительно является сам основатель храма.

Кроме того, на месте также найдены фрагменты керамической посуды и изделий из металла. В восточной стороне комплекса обнаружены две виноградные давильни.

Археологические работы у села Мсхалгори Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии проводит уже четыре года. После изучения найденные артефакты станут частью коллекции Лагодехского музея.






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