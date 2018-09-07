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На территории Грузии распространились воздушные массы с содержанием частиц пустынной пыли


07.09.2018   17:35
По информации Национального агентства окружающей среды, на прошлой неделе в Тбилиси, Батуми и Кутаиси произошел замер концентраций 8 загрязняющих веществ. В результате содержания определенных веществ в атмосферном воздухе были зафиксированы в пределах нормы, кроме концентрации взвешенных частиц (PM10) и диоксида азота.

По их информации, 30 августа превышение нормы концентрации взвешенных частиц PM10 зафиксированы на проспектах Церетели и Казбеги в Тбилиси, а с 31 августа рост концентраций отмечен на всех автоматических станциях в столице. Превышение концентраций PM10 фиксировалось с 1 по 6 сентября в Тбилиси и Кутаиси. Данное превышение было вызвано транспограничным загрязнением. В частности, с 30 августа этого года, на территории Грузии распространились воздушные массы с содержанием частиц пустынной пыли с Юго-Востока.






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