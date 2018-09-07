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Исключения по закону об употреблении табака может коснуться и салонов с игровыми автоматами


07.09.2018   18:26
Наряду с казино, исключение в связи с употреблением табака может коснуться и салонов с игровыми автоматами. Соответствующие поправки входят в закон «О табачном контроле», инициатором которого является парламентский комитет здравоохранения.

В разговоре с Первым каналом председатель комитета Акакий Зоидзе поясняет, что речь идет о том, чтобы наряду с казино, разрешили курить и в игровых клубах – «слот клубах», в частности в тех, владельцам которых приходится платить высокую стоимость лицензии.

«Речь идет о том, что в отдельно стоящих «слот клубах» курить не разрешается, тогда как у таких же игровых аппаратах в казино допускается курение. Со стороны бизнес-омбудсмена, Игровой ассоциации и в определенной мере, министерства финансов было мнение, что это является нарушением конкуренции и мы, депутаты, обсудим, приравнять ли «слот клуб» к казино в виде исключения. То есть, речь идет о том, что «слот клуб» и казино это одно и тоже, или нет. В целом скажу, что исключение, касающееся казино – слабость, однако на данном этапе это допускается, так как в стране гостят иностранцы. Наши казино конкурируют с кипрскими казино и именно по этому было допущено исключение», — заявил Акакий Зоидзе.






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