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Грузия закупила технику для тушения лесных пожаров на 5 млн долларов


07.09.2018   20:27
В 2018 году Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии потратила 13 миллионов лари (около 5 миллионов долларов) на закупку 40 единиц пожарной техники. Об этом сегодня заявил исполняющий обязанности главы Службы Шалва Хуцишвили.

Грузия задумалась об обновлении пожарно-спасательной техники после того, как в августе 2017 года страну охватила серия масштабных лесных пожаров. Самым масштабным оказался лесной пожар в Боржомском ущелье. К его тушению были подключены спасатели, а также техника и авиация из Турции, Армении, Азербайджана и Беларуси.

«В этом году мы закупили технику примерно на 13 миллионов. Ее поставка происходит поэтапно. Эта техника предназначена для борьбы с лесными пожарами. Вызовы, с которыми мы столкнулись за последние дни, показали, что закупка этой техники полностью оправдана», — сказал Хуцишвили.

По его словам, новую технику распределят по тем регионам, где велики риски возникновения лесных пожаров.

«Эта техника полностью будет распределена по регионам Грузии. Нужды наших подразделений в муниципалитетах, где есть высокий риск лесных пожаров, полностью будут удовлетворены. Соответственно, возрастет и эффективность», — добавил он.

На заседании правительства Грузии 5 сентября была одобрена идея объявить тендер на закупку 20 автомобилей с типом кузова «пикап» для переброски спасательных групп в труднодоступную лесную местность. Вместе с тем, власти Грузии работают над вопросом полной замены советской техники современной.

«Эти пикапы будут предназначены для спасательных групп. В определенных регионах использовалась техника советского производства, однако этой закупкой мы поставим точку на ее использовании. Что касается пожарного направления, закупки продолжатся. Сейчас ведется процесс планирования. Мы ведем переговоры с несколькими крупными европейскими компаниями по производству пожарной [техники]. В течение следующих двух-трех лет в пожарных депо Грузии не будет никакой техники советского производства. Мы также планируем закупить дополнительное снаряжение», — заключил Хуцишвили.

В конце августа текущего года в Грузию уже поступила первая партия новой пожарной техники. В страну прибыли шесть единиц пожарных машин, приспособленных к работе в условиях сложного рельефа. Еще 14 подобных автомобилей поступят в страну в конце сентября. В октябре Грузия ожидает поступления 20 водовозов.

Совсем недавно к производству пожарно-спасательных машин для Службы по управлению чрезвычайными ситуациями приступил и государственный военный научно-технический центр «Дельта». Первые три образца грузинского производства будут созданы до конца 2018 года, а уже с 2019 года начнется их серийное производство.






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