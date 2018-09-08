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В Тбилиси спасли пенсионерку, спрыгнувшую в Мтквари


08.09.2018   11:05
В центре Тбилиси спасли 73-летнюю женщину, спрыгнувшую в реку Мтквари. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Инцидент произошел днем в пятницу на улице Узнадзе. Пожилая женщина спрыгнула в реку, однако об обстоятельствах произошедшего не сообщается. На место оперативно прибыли спасатели, которые помогли ей выбраться из воды.

Как отмечают в службе, здоровью женщины опасность не угрожает.






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