В Тбилиси спасли пенсионерку, спрыгнувшую в Мтквари

08.09.2018 11:05 В центре Тбилиси спасли 73-летнюю женщину, спрыгнувшую в реку Мтквари. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.



Инцидент произошел днем в пятницу на улице Узнадзе. Пожилая женщина спрыгнула в реку, однако об обстоятельствах произошедшего не сообщается. На место оперативно прибыли спасатели, которые помогли ей выбраться из воды.



Как отмечают в службе, здоровью женщины опасность не угрожает.















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