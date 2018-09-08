На побережье Черного моря сегодня ожидается шторм

08.09.2018 12:18 На побережье Черного моря сегодня ожидается 3-балльный шторм. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. По их информации, периодически высота волн будет достигать 3 метров. На море объявлено штормовое предупреждение.



«Купание в Черном море запрещено. На всех спасательных вышках на побережье вывешены красные флаги. В случае вывешивания на вышках белого флага купаться в Черном море будет разрешено. Обращайте внимание на знаки. Просим следовать рекомендациям спасателей. Запрет действует до 10:00 9 сентября», - говорится в заявлении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.















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