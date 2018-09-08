Река Мтквари выбросила тело молодого мужчины

08.09.2018 17:33 Река Мтквари выбросила тело молодого мужчины. Спасатели извлекли тело из воды на территории у Метехского моста в Тбилиси.



По информации МВД, покойный уже идентифицирован и назначены соответственные экспертизы.



По информации МВД, расследование начато по статье 115 УК Грузии, что подразумевает доведение до самоубийства.















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