Гражданин Армении погиб в ДТП на Военно-Грузинской дороге

09.09.2018 11:36 Один гражданин Армении погиб, еще четверо пострадали в результате автомобильной аварии в Душетском районе (регион Мцхета-Мтианети). Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



ДТП произошло днем 8 сентября на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к границе Грузии с Россией. У поселка Пасанаури легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 55-летний гражданин Армении.



Трое других пассажиров легкового автомобиля пострадали. Все они также являются гражданами Армении. Согласно распространившейся информации, среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина. Что касается водителя грузовика, то во время аварии он получил незначительные повреждения.



Всех четверых пострадавших доставили в районную больницу в поселке Душети.



Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.















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