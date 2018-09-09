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Гражданин Армении погиб в ДТП на Военно-Грузинской дороге


09.09.2018   11:36
Один гражданин Армении погиб, еще четверо пострадали в результате автомобильной аварии в Душетском районе (регион Мцхета-Мтианети). Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

ДТП произошло днем 8 сентября на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, которая ведет к границе Грузии с Россией. У поселка Пасанаури легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 55-летний гражданин Армении.

Трое других пассажиров легкового автомобиля пострадали. Все они также являются гражданами Армении. Согласно распространившейся информации, среди пострадавших есть ребенок и беременная женщина. Что касается водителя грузовика, то во время аварии он получил незначительные повреждения.

Всех четверых пострадавших доставили в районную больницу в поселке Душети.

Следствие ведется по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.






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