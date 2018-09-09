В Дарьяльском ущелье открылся новый тоннель

09.09.2018 18:07 В Дарьяльском ущелье открылся новый тоннель протяженностью до двух километров. Как сообщают в Департаменте автодорог, на участке 132 км -135 км автомобильной дороги международного значения Мцхета – Степанцминда – Ларс завершилось строительство тоннеля длиною около 2-х км.



Новый тоннель открыли первый заместитель министра регионального развития и инфраструктуры, председатель Департамента автодорог Грузии Ираклий Карселадзе, мажоритарный депутат Тианети, Душети, Казбеги Захария Куцнашвили, губернатор Мхтета-Мтианети Шалва Креселидзе и представители местного самоуправления.



По информации Департамента автодорог, новый тоннель протяженностью 1,7 км, ширина проезжей части которого составляет 8.5 м, построен на месте пересечения Дарьяльского и Девдоракского ущелий.

«Дарьяльский тоннель к этому времени беспрецедентен в Грузии. Начиная с 1950-х годов, после строительства Рикотского автомобильного тоннеля, подобное масштабное строительство в Грузии не осуществлялось. В Дарьяльском ущелье в течение последних лет стихия повторялась несколько раз. В ущелье сошел оползень, что перекрыло реку Терги и вызвало поднятие воды. В результате стихии произошло обрушение большого количества земельной массы, из-за чего прервалось перемещение через российско-грузинскую границу. Жертвами же стихии 2014 года стали люди.



Риск повторения стихии создавал угрозу для передвижения граждан на этом участке. Также, во время стихии на дороге Мцхета – Мтианети – Ларс прерывалась транзитная функция, из-за чего страна ежедневно теряло в среднем около миллиона лари.



В результате строительства тоннеля существующая проблема полностью уладится, и в Дарьяльском ущелье можно будет перемещаться безопасно.



Строительство тоннеля также было необходимо для сохранения транзитной функции и в этом направлении у страны будет стабильная транзитная дорога», - говорится в информации Департамента автодорог.

По их же словам, проект профинансирован из госбюджета, и его контрактная стоимость составляет 51 892 174.44 лари. Строительные работы начались в мае 2017 года и для такого масштабного проекта завершились в кратчайшие сроки – в августе 2018 года. В рамках проекта были трудозаняты 140 человек.















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