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Турецкие спасатели обнаружили тело гражданина Грузии, пропавшего в море в Турции
10.09.2018 11:31
Турецкие спасатели сегодня утром нашли тело гражданина Грузии, пропавшего в море в Турции.
28-летний гражданин Грузии Арчил Куршубадзе вчера вошел в море, но на берег выбраться не смог. О том, что в море пропал молодой человек турецким спасателям сообщили находившиеся на берегу водители грузовиков.
Арчил Куршубадзе был водителем грузового автомобиля и ехал из Турции в Грузию, остановил машину в поселке Кемальпаша и зашел в море. Вчера в течение всего дня представители турецкой спасательной службы проводили в море поисковые мероприятия.
В Турции на данный момент находятся члены семьи погибшего и представители генконсульства. Позднее начнутся процедуры по перевозке тела Арчила Куршубадзе.
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