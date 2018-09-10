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Землетрясение в Японии - 44 погибших
10.09.2018 11:47
Количество погибших в результате землетрясения в Японии выросло до 44 человек. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии.
К этому времени никто не числится пропавшим без вести. В зоне стихии на острове Хокайдо работают около 40 тысяч сотрудников сил обороны, полиции и пожарной службы.
Землетрясение магнитудой 6.7 на острове Хокайдо произошло на прошлой неделе. Стихия вызвала оползни, в результате которых погибли люди.
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