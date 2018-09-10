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Волк покусал двух человек в Восточной Грузии
10.09.2018 13:37
В селе Тибаани Сигнахского района волк покусал двух человек. Как сообщают местные жители, мужчина в возрасте до 60-и лет и его невестка утром шли на ртвели, в этот момент на них напал хищник.
Пострадавшие доставлены в клинику «Архимед» в Цнори. По словам очевидцев, у мужчины отмечаются повреждения в области лица. Другие детали состояния здоровья постадавших на данный момент неизвестны.
По заявлению жителей Тибаани, в селе нашествие волков, они просят местные власти о помощи.
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