У сотрудников посольства Эстонии в Грузии обнаружилось повышенное содержание свинца

10.09.2018 23:25 У посла Эстонии в Грузии Кай Каарельсон зафиксировали высокий показатель свинца в крови. Такие результаты лабораторных исследований посол связала со своим пребыванием в Грузии. Сюжет, посвященный нескольким случаям, когда у сотрудников посольства обнаружили повышенное содержание свинца в крови, показала телекомпания «Рустави-2». Анализ крови сотрудники посольства Эстонии проводили в Германии.



«Мой показатель превышал норму в два раза. Через несколько месяцев, сразу после приезда в Эстонию, я сделала аналогичный, повторный анализ, и получила тот же результат. Свинец особенно опасен для детей, он повреждает мозг, почки, печень. Его можно убрать из крови, но он может остаться в других частях организма. Опасные симптомы могут проявиться и спустя 20 лет, если свинец попадет в кости», — сказала Каарельсон в интервью «Рустави-2».



После возвращения из Эстонии в Грузию, Каарельсон она вновь провела анализ. Оказалось, что после месячного пребывания в Эстонии показатель свинца в ее крови снизился.



«Я знаю, что уровень свинца снижается, если находится вдали от загрязненного источника в течение 40-60 дней. Летом я была в Эстонии довольно долго, и показатель снизился наполовину. Так что причина должна быть в чем-то таком, что есть в Грузии. Что это, я не знаю, и очень интересно знать, что это может быть», — отметила Каарельсон.



Повышенным уровень свинца в крови оказался и у консула Эстонии в Грузии Юрго Лоса. Консул связывает это с тем, что часто ходит пешком по улицам Тбилиси. Он не исключает, что чаще дышит загрязненным воздухом и именно так свинец попадает в его организм.



«Я сдал анализ крови в конце июня и результат был больше 300 (норма содержания свинца у мужчин равна максимум 90 единицам – НГ). Я очень удивился…Причиной может быть то, что я два года нахожусь в Тбилиси, живу на Сабуртало. До работы три километра прохожу пешком и так же пешком возвращаюсь домой», — сказал Лос.



Дипломат признался, что не пьет лекарств, предпочитая натуральные методы лечения, например, употребление чеснока. По выходным старается он также старается выезжать за город.



Повышенный показатель свинца в крови был обнаружен и у помощницы посла Натальи Парджанадзе. Атташе посольства по политическим и экономическим вопросам Маргус Геринг находится в Грузии уже год. Показатели свинца у него и его жены были в норме, но он был повышен у их трехлетнего сына. Геринг отправил семью обратно в Эстонию и пока не решил, везти их обратно в Грузию или нет.



Наличие небольшого количества свинца в организме не вредит здоровью, однако оно может вызвать отравление в случае значительного превышения нормы или длительного накопления.



В последнее время в Грузии все активней обсуждают проблему загрязнения воздуха и призывают правительство принять действенные меры для улучшения экологического положения в столице. Мэрия также называет загрязнение воздуха в Тбилиси одним из своих главных вызовов.



Новости-Грузия











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