В парижском отеле Ritz ограбили принцессу из Саудовской Аравии - СМИ

10.09.2018 23:26 В центре Парижа в гостинице Ritz из номера саудовской принцессы похитили драгоценности на общую сумму 800 тысяч евро. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.



"Саудовская принцесса заявила о краже драгоценностей на общую сумму 800 тысяч евро из её номера гостиницы Ritz в Париже", - говорится в сообщении.



Женщина, имя которой не называется, сказала, что драгоценности были украдены днем в прошлую пятницу. Полицейские не выявили никаких признаков взлома.



По словам женщины, драгоценности не хранились в сейфе, который был в номере.



Представители гостиницы отказались от комментариев относительно инцидента.



Следует отметить, что это уже вторая громкая кража в этой гостинице Парижа за этот год. В январе пять мужчин с топорами разбили витрину ювелирного магазина на первом этаже гостиницы Ritz и похитили драгоценности. Троих грабителей арестовали. Другим двум удалось скрыться на мопеде.

















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