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Из Германии выдворены 65 просивших убежище граждан Грузии


12.09.2018   12:23
Из Германии выдворены 65 просивших убежище граждан Грузии. По информации Министерства внутренних дел федеральной земли Саксония, чартерным рейсом Лейпциг-Тбилиси граждане Грузии выдворены из: Саксонии, Баварии, Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии.

9 из выдворенных лиц находились в заключении.

Примечательно, что это был первый чартерный рейс из Саксонии в направлении Грузии, до сих пор граждан Грузии выдворяли индивидуально, регулярными рейсами.






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