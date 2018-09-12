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Из Германии выдворены 65 просивших убежище граждан Грузии
12.09.2018 12:23
Из Германии выдворены 65 просивших убежище граждан Грузии. По информации Министерства внутренних дел федеральной земли Саксония, чартерным рейсом Лейпциг-Тбилиси граждане Грузии выдворены из: Саксонии, Баварии, Рейнланд-Пфальце и Нижней Саксонии.
9 из выдворенных лиц находились в заключении.
Примечательно, что это был первый чартерный рейс из Саксонии в направлении Грузии, до сих пор граждан Грузии выдворяли индивидуально, регулярными рейсами.
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