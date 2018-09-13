МВД планирует использовать для проверки наркотического опьянения устройство нового типа

13.09.2018 11:08 Министерство внутренних дел планирует использовать для проверки наркотического опьянения устройство нового типа. Информацию Первому каналу подтвердили в пресс-службе МВД.



Как заявляют в ведомстве, идет работа над приобретением такого устройства, которое сделает процесс проверки более гуманным.



«Мы работаем, чтобы процесс проверки на наркотическое опьянение стал более гуманным, в том числе и над тем, чтобы приобрести соответствующее устройство», — заявляют в министерстве внутренних дел.



В ведомстве пока не уточняют, будет ли устройство портативным и можно ли будет проверять граждан на месте, как происходит в случае алкотеста.















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