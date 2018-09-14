В мебельном цехе в Тбилиси произошел пожар

14.09.2018 11:11 В мебельном цехе на улице Эристави в Тбилиси произошел пожар. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сгорела площадь в 300 кв.метров.



По их информации, на месте работали 6 групп пожарных-спасателей.



В результате происшествия никто не пострадал. Пожар локализован.















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