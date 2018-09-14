В Тбилиси будет построен новый изолятор предварительного заключения

14.09.2018 12:16 В Тбилиси будет построен новый изолятор предварительного заключения. В Министерстве внутренних дел сообщили, что изолятор временного содержания будет построен в Авчале, и на него будет потрачено более 4 миллионов лари.



По их же информации, сегодня был объявлен тендер в связи со строительством изолятора в Авчале. Электронный тендер в связи со строительством объявлен без аукциона, и срок выполнения работ составляет 365 дней с оформления договора. Прием тендерных предложений закончится 19 сентября текущего года.



Предположительная стоимость закупки составляет 4 255 555 лари. В то же время, шаг снижения цены предложения 40 000 лари, размер гарантии - 42 556 лари. А сроком действия гарантии является около 5 месяцев.



Гарантийный срок на выполненную работу и использованные материалы 2 года с оформления акта приема-сдачи, на оборудование и агрегаты 2 года, на бетонные конструкции 25 лет, а на пригодность кровли 7 лет.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

