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В Тбилиси будет построен новый изолятор предварительного заключения
14.09.2018 12:16
В Тбилиси будет построен новый изолятор предварительного заключения. В Министерстве внутренних дел сообщили, что изолятор временного содержания будет построен в Авчале, и на него будет потрачено более 4 миллионов лари.
По их же информации, сегодня был объявлен тендер в связи со строительством изолятора в Авчале. Электронный тендер в связи со строительством объявлен без аукциона, и срок выполнения работ составляет 365 дней с оформления договора. Прием тендерных предложений закончится 19 сентября текущего года.
Предположительная стоимость закупки составляет 4 255 555 лари. В то же время, шаг снижения цены предложения 40 000 лари, размер гарантии - 42 556 лари. А сроком действия гарантии является около 5 месяцев.
Гарантийный срок на выполненную работу и использованные материалы 2 года с оформления акта приема-сдачи, на оборудование и агрегаты 2 года, на бетонные конструкции 25 лет, а на пригодность кровли 7 лет.
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