СЧС Грузии предупреждает о шторме на море

15.09.2018 18:48 На Черном море 4-балльный шторм и высота волн достигает 3-х метров. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. По их сообщению, на всех спасательных вышках подняты красные флажки.



«В случае поднятия на вышках белых флажков входить в воду будет можно. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население обратить внимание на запрещающие знаки и соблюдать рекомендации спасателей.



Запрет действует до 10:00 часов 16 сентября», - говорится в информации.















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