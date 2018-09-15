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СЧС Грузии предупреждает о шторме на море
15.09.2018 18:48
На Черном море 4-балльный шторм и высота волн достигает 3-х метров. Информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. По их сообщению, на всех спасательных вышках подняты красные флажки.
«В случае поднятия на вышках белых флажков входить в воду будет можно. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает население обратить внимание на запрещающие знаки и соблюдать рекомендации спасателей.
Запрет действует до 10:00 часов 16 сентября», - говорится в информации.
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