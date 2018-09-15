|
|
В Тбилиси ранен 16-летний подросток
15.09.2018 21:16
В Дигомском районе Тбилиси ранили 16-летнего подростка. Мальчик в тяжелом состоянии был переведен в клинику имени Иашвили.
По информации врачей, операция проводилась на протяжении нескольких часов. Подросток получил ранение в область бедра. Раненый потерял много крови, однако сейчас, состояние его здоровья стабильное.
По факту МВД задержало одно лицо. Р.Ч. 1998 года рождения задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Совершенное им преступление предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
По информации МВД, следствие установило, что обвиняемый острым предметом ранил в область ноги Ш.Дж. 2002 года рождении и скрылся с места происшествия. Полиция задержала обвиняемого через три часа.
Инцидент между подростками произошел в результате ссоры во время игры в карты.
Следствие ведется по 1-й части статьи 117 УК Грузии, которая предполагает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна