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В Тбилиси ранен 16-летний подросток


15.09.2018   21:16
В Дигомском районе Тбилиси ранили 16-летнего подростка. Мальчик в тяжелом состоянии был переведен в клинику имени Иашвили.

По информации врачей, операция проводилась на протяжении нескольких часов. Подросток получил ранение в область бедра. Раненый потерял много крови, однако сейчас, состояние его здоровья стабильное.

По факту МВД задержало одно лицо. Р.Ч. 1998 года рождения задержан по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Совершенное им преступление предполагает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

По информации МВД, следствие установило, что обвиняемый острым предметом ранил в область ноги Ш.Дж. 2002 года рождении и скрылся с места происшествия. Полиция задержала обвиняемого через три часа.

Инцидент между подростками произошел в результате ссоры во время игры в карты.

Следствие ведется по 1-й части статьи 117 УК Грузии, которая предполагает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.






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