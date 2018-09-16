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Поезд столкнулся с микроавтобусом - жертв нет
16.09.2018 12:54
На Гачианском участке железной дороги Рустави – Гачиани микроавтобус столкнулся с поездом. По существующей информации, в результате происшествия никто не пострадал и находившиеся в микроавтобусе не получили повреждения.
По словам очевидцев, микроавтобус принадлежит дистрибуции одной из компаний.
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