Поезд столкнулся с микроавтобусом - жертв нет

16.09.2018 12:54 На Гачианском участке железной дороги Рустави – Гачиани микроавтобус столкнулся с поездом. По существующей информации, в результате происшествия никто не пострадал и находившиеся в микроавтобусе не получили повреждения.



По словам очевидцев, микроавтобус принадлежит дистрибуции одной из компаний.















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