Гражданин Грузии задержан в Италии по подозрению в торговле мигрантами

16.09.2018 14:29 Итальянские пограничники задержали гражданина Грузии по подозрению в торговле мигрантами. Об этом сообщает сегодня Общественное телевидение Грузии со ссылкой на итальянские СМИ.



Лодка, в которой находились девять нелегалов, была замечена у берегов Саленто. По информации пограничников, среди мигрантов были две женщины и один ребенок.



Представители Службы пограничной безопасности заметили лодку ночью с нелегалами и последовали за ней. После высадки на берег, часть пассажиров была доставлена в центр временного размещения. Гражданин Грузии обвинен в трефикинге, его ждет суд.















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