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Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави
17.09.2018 17:58
Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави.
Легковой автомобиль марки «Субару» на высокой скорости врезался в грузовик.
Пострадавших доставили в клинику Рустави.
По информации МВД, следствие ведется по первой части 276-ой статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.
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