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Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави


17.09.2018   17:58
Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави.

Легковой автомобиль марки «Субару» на высокой скорости врезался в грузовик.

Пострадавших доставили в клинику Рустави.

По информации МВД, следствие ведется по первой части 276-ой статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.






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