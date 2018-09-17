Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави

17.09.2018 17:58 Два человека пострадали в ДТП на автомагистрали Тбилиси-Рустави.



Легковой автомобиль марки «Субару» на высокой скорости врезался в грузовик.



Пострадавших доставили в клинику Рустави.



По информации МВД, следствие ведется по первой части 276-ой статьи УК Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспорта лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.















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